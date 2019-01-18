Жителям Чечни списали девять млрд долгов за газ, чтобы те не думали о протестах

Прокуратура утверждает, что требования заплатить долги могли создать в обществе напряженность и привести к протестам

Фото: news.meta.ua.

Жителям Чечни списали девять млрд долгов за газ, чтобы те не думали о протестах //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/22d/fc9/5c422dfc94e6c.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/22d/fc9/5c422dfc94e6c.jpg 2019-01-18T21:52:21+02:00 Россия Прокуратура утверждает, что требования заплатить долги могли создать в обществе напряженность и привести к протестам

Районный суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры и списал с жителей столицы Чечни девять миллиардов долгов за газ. Прокуратура утверждает, что требования заплатить долги могли создать в обществе напряженность и привести к протестам.

В Грозном Заводской районный суд удовлетворил иск местной прокуратуры к "Газпром межрегионгаз Грозный", сообщается на сайте самой прокуратуры. Теперь "Газпром" должен списать девять миллиардов долгов грозненцев за природный газ, которые из-за истечения сроков давности невозможно взыскать в судебном порядке.

Причиной такого решения называются "незаконное бездействие" и нарушение требований законодательства: компания не составила документы, необходимые для списания долгов.

При этом, как отмечается на сайте прокуратуры, требования погасить долги могли повлечь за собой протесты.

"Действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе чеченской прокуратуры такое решение суда считают справедливым.

"Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях", — заявил пресс-секретарь Альви Каримов. Он пояснил, что суд при принятии решения "учитывал обстоятельства, при которых эта задолженность образовалась".

В октябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров уволил префектов четырех районов города, именно потому, что они не смогли собрать с населения долги за газ и электричество, а также вырубили за долги свет в доме, где проживала многодетная семья.

Правда, в соцсетях новости о том, что жителям Чечни спишут большие долги за газ, встретили не очень однозначно. Часть пользователей стала рассуждать о том, откуда же тогда возьмутся эти девять миллиардов. Другие стали применять подобный лайфхак на другие регионы страны.

"Вот интересные люди? Что значит списать??? Это значит, другие другие малоимущие будут оплачивать счета чеченских "бедняков", живущих во дворцах", – пишет Паша Митавский.

"Списали в Чечне, разделят на всех остальных долг", – считает пользователь под ником БЦВМ.

"А что, так можно? А где надо заявить о протестах, чтобы нам тоже списали?", – пишет VIPet.

"Может, и нам не платить за газ, чем мы хуже? Нормально так", – считает пользователь под ником blade.

Ранее мы писали, что Кадыров угрожает убить лидеров протестов в Ингушетии.

Также сообщалось, что Кадыров заговорил о завершении политической карьеры. Глава Чечни отметил, что не претендует на руководящую должность в стране.

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