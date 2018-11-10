Журналист назвал фамилию российского ГРУшника, причастного к шпионажу в Австрии, фото

К шпионскому скандалу в Австрии, где был арестован офицер армии, который 20 лет шпионил в пользу России, также причастен сотрудник ГРУ России Дмитрий Байбородин. Об этом сообщил на своей странице в Facebook российский журналист Сергей Канев.

"Мои источники в Генштабе РФ сообщили, что в громком шпионском скандале в Вене с арестом бывшего полковника Минобороны Австрии каким-то боком якобы фигурирует россиянин Дмитрий Байбородин", – говорится в сообщении.

По словам журналиста, Дмитрий Байбородин "курсировал между Австрией и Германией", где представлялся российским бизнесменом.

"Дмитрий Владимирович Байбородин (1974 года рождения) окончил Военный университет Минобороны РФ (факультет иностранных языков и зарубежной военной информации), затем Военно-Дипломатическую академию (на сленге грушников "Консерватория"), в 2004 году работал в представительстве компании "SIEGLOCH MASCHINENBAU GMBH" и "GRUBER & CO. GRUPPEN GMBH". В последние годы ГРУшник курсировал между Австрией и Германией и представлялся российским бизнесменом (даже страничка в соцсетях имелась). Попытался с ним побеседовать, но он меня заблокировал", – написал он.

Канев отмечает, что это уже не первый громкий шпионский скандал в Австрии такого рода. По его словам, в 2007 году австрийские спецслужбы задержали представителя Роскосмоса Владимира Вожжова, которого австрийская контрразведка считала причастным к шпионажу и попыткам завербовать чиновника из Минобороны Австрии.

Напомним, австрийские власти 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы НАТО и передавал информацию оттуда российским спецслужбам.