Журналист объяснил, почему именно Терешкова предложила "обнулить" сроки Путина

Стилистически Терешкова больше всего похожа на Брежнева, говорит Александр Невзоров

Валентина Терешкова / Фото REUTERS/Evgenia Novozhenina

Первая женщина в космосе и депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, потому что только именно она могла вызвать у россиян чувство покорности властям.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Валентина, она не зря была так любима ЦК. Она отличалась феноменальной способностью в своей речи срастить понятия "генсек" и "вечность" воедино. Она привносила в любой бред космос и его звучание. И советская идеология, мы помним, тогда быстро сделала понятие "генсек" и "навсегда" абсолютными синонимы. Вот зажигательно и мощно это транслировалось", – говорит журналист.

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По его словам, получалось всегда только у Терешковой.

"И надо сказать, что в ее исполнении каждый генеральный секретарь партии ощущался исполином, который получал партбилет еще в Древнем Египте из рук первых древнеегипетских борцов за права пирамид и мумий. Поэтому обнуление Путина должна была начать именно Терешкова", – считает Невзоров.

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"Она должна была сказать те главные слова, разбудив у остатков советского народа позабытый условный рефлекс полной покорности и вызвав истечение старой партийной слюны у тех, кто давно закопал свои (партийные. – Ред.) билеты в огороде. Это получилось. В общем, получилось прекрасно. Сработал ностальгический дух", – иронизирует публицист.

"Это было очень точный выбор, потому что стилистически она, конечно, из всех депутатов больше похожа на Брежнева, который поменял пол. Вот представьте себе генсека, который по пьяни в Таиланде решил стать трансом, потом вернулся в совок и полез на трибуну. Вот будет почти то же самое. И вот с неподражаемой кондовостью забытой, с совковыми интонациями Терешкова для начала сообщила съезду, что необходимо соответствовать высочайшей динамике в мире. Это было очень интересно", – подытожил Невзоров.

Напомним, 11 марта Госдума РФ приняла поправку Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом на пост главы государства.

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