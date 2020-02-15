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Журналистка утверждает, что нашла "настоящую" мать Путина: фото

15 февраля, 11:59

По данным журналистов, "настоящая" мать президента РФ якобы проживает в грузинском селе Метехи

Польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, которая почти 15 лет работала в России, утверждает, что якобы нашла настоящую мать президента РФ Владимира Путина, который ране рассказывал о тяжелом детстве, передает belsat.eu.

Вера Николаевна, женщина, которую нашла журналистка, сейчас проживает в грузинском селе Метехи. Она рассказала, что родилась в 1926 году в селе Терехино возле российского города Очер. Именно там она познакомилась с человеком по имени Платон Привалов.

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"Оказалось, что он женат, о чем она не знала. Она была беременна, когда узнала, что у него есть жена. Его не было дома, и ему пришла посылка от жены, так она и узнала. Она быстро уехала к своим родителям в Терехино, и там, в больнице рядом, родился наш Вова, Владимир Владимирович. Но это был 1950 год, а не 1952-й", – говорит журналистка.

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По словам журналистки, после рождения ребенка Вера Николаевна проживала в Ташкенте, где познакомилась с грузином, вышла за него замуж и переехала в Грузию. Какое-то время сын жил вместе матерью, однако в надежде на лучшую жизнь для него Вера Павловна отдала сына Володю на воспитание к родственникам. Так в десятилетнем возрасте, как утверждает журналистка, Владимир Путин попал в Ленинград.

Напомним, согласно официальной биографии Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Его отец – Владимир Спиридонович Путин (23.02.1911 – 02.08.1999). Мать – Мария Ивановна Путина (17.10.1911 – 06.07.1998).

Напомним, что в ежегодном послании президент России Владимир Путин инициировал конституционную реформу, которая подразумевает перераспределение полномочий между органами власти. В частности, существенно обрезаются полномочия президента в части назначения правительства. Это привело к отставке премьер-министра Дмитрия Медведева и назначении на его место Михаила Мишустина.

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