Журналисты нашли новые могилы российских военных, погибших на Донбассе: фото

В 2014-м году велись ожесточенные бои под Мариуполем и Луганском

Несмотря на заявления Кремля о том, что кадровые российские военные не участвуют в боевых действиях на востоке Украины , журналисты постоянно находят новые захоронения погибших на Донбассе военных РФ.

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Журналисты Российской службы BBC обнаружили в парке Победы в Калининграде могилу офицера Сил специальных операций, капитана Сергея Суслова , погибшего 14 июня 2014 года, когда шли активные бои за Мариуполь.

Рядом были замечены могилы капитана второго ранга Сергея Федчикова и старшего лейтенанта Вадима Василевского , которые были убиты в июле и августе того же 2014 года, предположительно, в боях за луганский аэропорт. На востоке Украины бывшие военнослужащие оказались в составе тогда только сформированной ЧВК "Вагнер".

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В подмосковном Зарайске на "аллее героев", и на памятнике упомянут герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев , который был командиром противотанкового взвода первого мотострелкового батальона 200-й Отдельной мотострелковой бригады и погиб 15 октября 2014 года. Где состоялся этот бой и где погиб офицер, нигде не написано.

Но в январе 2020 года СБУ задержала в Харькове бывшего бойца Нацгвардии Юрия Донцова. По версии СБУ, Донцов был завербован ФСБ России и по заданию российских спецслужб планировал взорвать бывшего украинского разведчика Григория Сиваченко.

Как утверждали украинские спецслужбы, убить Сиваченко их российские коллеги хотели в качестве мести за гибель Трундаева и еще нескольких военных инструкторов из России в районе села Смелое Луганской области.

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В поселке Североонежск Архангельской области журналисты обнаружили памятник, на котором высечено имя: "старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 Украина".

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Издание напомнило, что о гибели нескольких бойцов 76-й псковской дивизии на востоке Украины в августе 2014 года первым сообщило издание "Псковская губерния". Репортаж с похорон Кичаткина опубликовала через несколько дней "Новая газета". На журналистов, которые приезжали тогда в Псковскую область, нападали крепкие неизвестные люди.

Минобороны РФ тщательно пыталось скрыть гибель российских военнослужащих там, где их якобы никогда не было. Честно написать о том, где на самом деле погиб Леонид Кичаткин, решились только жители его родного поселка на памятнике.

Напомним, в марте 2020-го президент РФ Владимир Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине .

По данным InformNapalm, бойцы 76-й воздушно-десантной дивизии участвовали в операциипо оккупации Россией Крыма. Часть из бойцов в последствие получила медали Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

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