Жуткая смерть в России: арестованный слесарь сварился заживо

Находясь в нетрезвом состоянии, задержанный нарушитель решил сорвать вентиль системы отопления, к которому его приковали наручниками

Следственный комитет России расследует инцидент, произошедший в здании администрации Нижнеколымского района Якутии, где утром 23 октября был обнаружен труп мужчины.

По данным СК, ночью, находясь в нетрезвом состоянии, 47-летний мужчина был арестован за физическое насилие над жительницей деревни Андрюшкино.

Поскольку в населенном пункте опорного пункта полиции нет, сотрудник правопорядка доставил его в один из кабинетов райадминистрации, который он временно занимал. После оказания сопротивления со стороны нарушителя его пристегнули наручниками к радиатору отопления.

Оставшись один, задержанный, будучи слесарем, сорвал вентиль системы отопления, после чего умер от термического шока.

Точную причину смерти придется установить судмедэкспертам, а против полицейского пока что возбуждено уголовное дело за убийство по неосторожности.

Напомним, в сентябре в российской колонии умер украинец, которому не оказали медицинскую помощь.

Кроме того, сообщалось об убийстве в Москве студентки Татьяны Страховой ее другом Артемом Исхаковым, который лишил девушку жизни из-за неразделенной любви.