Жуткая трагедия в России: мужчина убил двух дочерей и покончил с собой
По данному факту открыто уголовное дело
В Тюменской области России мужчина убил двух маленьких дочерей и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает областной главк Следственного комитета.
"В дневное время 16 марта 2018 года в одном из домов по ул. Трактовой поселка Боровский Тюменского района обнаружены тела двух малолетних сестер 2011 года рождения с признаками насильственной смерти и их отца 1981 года рождения", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, отец покончил с собой сразу после убийства.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц)", – отметили в полиции.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.
Как напоминают в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.