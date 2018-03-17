Жуткая трагедия в России: мужчина убил двух дочерей и покончил с собой

В Тюменской области России мужчина убил двух маленьких дочерей и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает областной главк Следственного комитета.

"В дневное время 16 марта 2018 года в одном из домов по ул. Трактовой поселка Боровский Тюменского района обнаружены тела двух малолетних сестер 2011 года рождения с признаками насильственной смерти и их отца 1981 года рождения", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, отец покончил с собой сразу после убийства.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц)", – отметили в полиции.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.

Как напоминают в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.