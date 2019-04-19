Жуткий робот-телеведущий в России привел зрителей в ужас

По мнению зрителей, творение российской компании Promobot оказалось похоже на заядлого алкоголика

Робот "Алекс". Фото: скриншот.

На российском пропагандистском телеканале "Россия 24", который ранее пытался обмануть зрителей, выдав человека в костюме за робота, вышел выпуск новостей, в котором в качестве ведущего выступил робот "Алекс".

Эта машина стала творением стартапа Promobot из города Пермь, а за основу внешности робота взяли основателя компании Алексея Южакова. Создатели робота-ведущего утверждают, что он был создан исключительно из деталей российского производства.

По данным разработчиков, за мимику "Алекса" отвечают 35 приводов, которые, на их взгляд, "достаточно точно" имитируют около 20 человеческих эмоций.

Впрочем, мнение зрителей на этот счет отличается. Многих из них "Алекс" рассмешил если не испугал. В частности, комментаторы в YouTube задались вопросом, почему движения губ "диктора" совершенно не совпадают с его словами.

Кроме того, они достаточно критично отозвались о внешности робота.

Напомним, что в начале этого года компания Promobot также оказалась в центре конфуза - на международной выставке CES 2019 в январе ее робот заблудился, после чего его сбил автомобиль Tesla Model S, на котором как раз испытывали автопилот. Повреждения оказались "несовместимыми с жизнью" и робота решили не выставлять на мероприятии.

Кроме того, ранее Россия неудачно "похвасталась" технической новинкой – изобретатели запустили аэротакси, которое рухнуло через 13 секунд полета. Летательный аппарат упал в сугроб, и 12 млн рублей, "пролетевшие" всего пару метров, к счастью, ничего не повредили.

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