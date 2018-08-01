Жуткое ДТП в России: погибли шестеро украинцев

В Ростовской области РФ произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали шестеро человек.

Авария случилась сегодня, 1 августа, рано утром на 791 км федеральной трассы М-4 "Дон", в Чертковском районе, о чем сообщает МЧС Ростовской области.

Как выяснилось, 48-летний водитель КамАЗа с прицепом двигался в сторону Ростова, но из-за порыва тосольного патрубка съехал на обочину, чтобы устранить неисправность. В это время водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, допустил столкновение с грузовым автомобилем, сообщает ростовское управление МВД РФ.

Как позже заявили с незаконном "министерстве по чрезвычайным ситуациям ЛНР", погибшие оказались жителями города Ровеньки, расположенного на оккупированной территории.

В микроавтобусе, который двигался по маршруту Харьков – Ровеньки, находилось восемь человек (семь пассажиров и водитель), из них шестеро погибли: четверо мужчин на месте, одна женщина в карете скорой помощи, и еще один мужчина в реанимационном отделении больницы. Два человека пострадали, они проходят лечение в центральной больнице Чертковского района.

Напомним, это не первое ДТП в России с участием украинцев.

Так, 8 июля, в результате жуткого столкновения фуры и микроавтобуса под Орлом погибли двое украинцев – мужчина и женщина.

А 25 мая 2017-го в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном в Новгородской области погибли шестеро украинцев.