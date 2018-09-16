Жуткое ДТП в России: пять человек сгорели заживо, фото

Сегодня, 18:04

Полиция устанавливает личности погибших


Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области в России рано утром 15 сентября на автодороге "Воронеж-Нововоронеж" столкнулись два автомобиля, в результате чего легковушки загорелись. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

"Сегодня около 05:20 часов в Новоусманском районе, на 23 километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж", произошло столкновение автомобилей Volkswagen Jetta, который двигался в направлении Нововоронежа и встречного автомобиля Audi 100. Произошло возгорание транспортных средств", – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек: водитель и пассажир Volkswagen Jetta, а также водитель и 2 пассажира автомобиля Audi 100.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личности погибших.

Не так давно в Коммунарском районе Запорожья загорелся автомобиль Fiat Doblo, пострадал его владелец. Мужчину госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы.

А 21 августа в Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. В легковушке загорелся моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей.

Кроме того,в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей.
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