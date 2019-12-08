Жуткое ДТП в России: сын генерала на авто снес толпу школьников

Десять детей и двое взрослых госпитализированы с травмами различной степени тяжести

Фото: соцсети

В субботу, 7 декабря, в Нижнем Новгороде автомобиль сбил 12 человек на перекрестке. Среди них было 10 детей.

По предварительной информации, после столкновения четырех автомобилей одна из них вылетела на тротуар и наехала на пешеходов.

Известно, что пострадавшие школьники направлялись в театр с учительницей. Десять детей и двое взрослых госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Городские власти сообщили, что учительница, которая попала в ДТП с детьми, скончалась в больнице. Однако, позже, местные СМИ уточнили, что погибшей стала одна из мам.

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Фото: соцсети

Позже стало известно, что за рулем автомобиля Toyota, который в субботу, 7 декабря, устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, был сын российского генерала Виктор Пильганов, отличившийся множественными штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Сам бывший полицейский в момент аварии находился на пассажирском сидении.

"Автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он. Мужчина отказался от проверки на алкоголь", – подтвердили в региональном управлении МВД.

Примечательно, что за 2019 год у Пильганова-младшего нашлось более десятка штрафов, в том числе за превышение скорости и за вождение в нетрезвом виде. "Их общая сумма идет на десятки тысяч рублей", – уточнили в Telegram-канале Life Shot.

Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

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