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Знаменитого режиссера Георгия Данелия ввели в искусственную кому

Сегодня, 18:48

Режиссер попал в реанимацию с воспалением легких

Георгий Данелия
Георгий Данелия.
Знаменитого режиссера Георгия Данелия ввели в искусственную кому //smm.ollcdn.net/img/article/6221/84_main.jpeg //smm.ollcdn.net/img/article/6221/84_tn.jpeg Россия Режиссер попал в реанимацию с воспалением легких

Известного режиссера Георгия Данелию, который попал в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких, ввели в искусственную кому. Об этом сообщила жена режиссера Галина Данелия.

"Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием", – сообщила она.

Отметим, что ранее Данелия в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию с диагнозом "воспаление легких".

Как известно, режиссер родился 25 августа 1930 года в столице Грузии – Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова.

После окончания курсов начал работать режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963), а также фильмы "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).

Напомним, 22 января,Американская академия киноискусств объявила главных претендентов на премию "Оскар 2019". Отметим, что финальное голосование за претендентов на "Оскар" завершится 19 февраля.

Отметим, что 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня". 

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Тег режиссер, кома, данелия

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ТАСС

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