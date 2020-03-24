Золотые слитки, наркотики и деньги: в России арестовали "украинских хакеров"

В ФСБ сообщили о крупной операции против киберпреступников в том числе в оккупированном Крыму

Российские спецслужбы, которые ранее арестовали оппозиционную журналистку, которая писала о войне на Донбассе, задержали несколько граждан Украины – их обвиняют в продаже данных банковских карт.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, украинцы оказались в числе из более 30 человек, которых арестовали в девяти регионах России (Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве и Петербурге), а также в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

Сколько и где именно украинцев задержали, не уточняется. Однако, как утверждают в ФСБ, через интернет-магазины они получали доступ к учетным записям интернет-пользователей и платежных систем и таким образом могли продавать карты.

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В ходе обысков российские правоохранители изъяли более миллиона долларов, 3 млн рублей, серверное оборудование, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты, а также поддельные российские паспорта и служебные удостоверения правоохранителей.

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25 задержанных обвинили в неправомерном обороте средств платежей, за что российское законодательство предполагает до семи лет лишения свободы, и поместили под арест. Есть ли среди них граждане Украины – неизвестно.

Напомним, в прошлом году СБУ совместно с партнерами из США обезвредили в Одессе мощную хакерскую группировку, которая контролировала 40% русскоязычного "даркнета".

А в октябре в Киеве задержали американского киберпреступника, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США.

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