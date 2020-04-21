Зверские пытки и убийство сирийца российскими наемниками ЧВК Вагнера: СМИ опубликовали новые видео

Жертве отрезали голову и повесили ее на заборе

История с жестокими пытками и зверским убийством в Сирии местного жителя, которые устроили воевавшие на Ближнем Востоке российские наемники, продолжает обрастать подробностями.

Российская "Новая газета" выложила в Сети два новых видео убийства сирийца Мохаммеда Тахи Исмаила Аль-Абдуллы (он же Хаммади Тах Аль-Бут), совершенного в 2017 году наемниками из российской ЧВК Вагнера.

Кроме ранее показанных кадров, как пленного забили кувалдой до смерти, обезглавили, саперной лопаткой отрубили руки , а затем под музыку сожгли тело, журналисты опубликовали видео, как жертве взрывают в паху запал от ручной гранаты, стреляют в человека из автомата.

"Новая газета" также опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что после убийства жертве отрезали голову и повесили ее на заборе газоперерабатывающего завода Аш-Шаер. Всего в экзекуции участвовало, судя по фото и видео, от пяти до семи человек, пишет издание.

Внимание: фото 18+

Фото: novayagazeta.ru

Ранее было установлено, что убийцы – наемники ЧВК Вагнера. В одном из них узнали Станислава Дычко, который служил рядовым во взводе патрульно-постовой службы полиции на российском Ставрополье, а потом решил стать "вагнеровцем" и поступил на службу как стрелок-разведчик, также он участвовал в боевых действиях на Донбассе в рядах российских оккупантов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованные в СМИ кадры хоть и шокируют, но российские власти не обладают информацией о запечатленных на них людях и не имеют к ним какого-либо отношения.

А тем временем напомним, что из-за боевых действий в Сирии миллионы людей покинули свои дома:

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