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Власти и оппозиция Венесуэлы создали комиссию для обсуждения путей выхода из кризиса

12 июля, 02:02

Участники переговоров должны проявлять "максимальную осторожность в своих замечаниях и заявлениях в отношении этого процесса"

Фото: AFP

Правительство Венесуэлы и оппозиция договорились создать комиссию для обсуждения путей выхода из политического кризиса, которая будет действовать на постоянной основе. Об этом в сообщил МИД Норвегии, которая выступает посредником в переговорном процессе.

"Сообщаем, что представители ведущих политических акторов Венесуэлы продолжают переговоры, начатые в Осло. В рамках этого процесса была создана комиссия, который будет работать на постоянной и оперативной основе, в рамках возможностей, предоставляемых [венесуэльской] конституцией, в целях выработки согласованного решения", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского МИД.

В документе подчеркивается, что участники переговоров должны проявлять "максимальную осторожность в своих замечаниях и заявлениях в отношении этого процесса".

Ранее Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 


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Тег Венесуэла, поездка, Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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