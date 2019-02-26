10 секс-скандалов Дональда Трампа: от секретарш до порноактрис

Президент США отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах

Фото: AFP.

10 секс-скандалов Дональда Трампа: от секретарш до порноактрис //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/55f/87f/5c755f87f2d73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/55f/87f/5c755f87f2d73.jpg 2019-02-26T19:12:00+02:00 США Президент США отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах

Президент США Дональд Трамп опять оказался в эпицентре сексуального скандала: многодетная мать подала на Трампа в суд за поцелуй. Инцидент произошел якобы еще несколько лет назад, когда очередная жертва любвеобильного лидера американской нации работала в его избирательном штабе.

Итак, 25 февраля The Washington Post опубликовала информацию о том, что американка Алва Джонсон подала в суд округа Тампа на главу государства, обвинив его в сексуальных домогательствах.

43-летняя мать четверых детей из штата Алабама утверждает, что инцидент якобы произошел в августе 2016 года, перед началом предвыборного митинга в штате Флорида. По ее словам, Трамп пытался поцеловать ее без ее согласия в присутствии небольшой группы советников. К счастью, ей удалось увернуться в последний момент, поэтому поцелуй пришелся не в губы, а в уголок рта. Между тем, в американской администрации уже опровергли утверждения Алвы Джонсон.

"Этого никогда не происходило, и это напрямую противоречит показаниям многочисленных свидетелей", – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Это далеко не первый сексуальный подвиг Трампа, который попал на первые полосы СМИ во всем мире – и явно далеко не последний. Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" обо всех сексуальных скандалах с участием американского президента, которые стали достоянием общественности.

Джессика Лидс, 1980 год

Фото: Фейсбук Джессики Лидс

Большинство женщин, пострадавших от домогательств Трампа, решили рассказать свои истории не потому, что Трамп стал президентом, не подумайте дурного, – а после того, как он заявил в прямом эфире, будто никогда не целовал женщин против их воли и не домогался их.

Итак, самый ранний из известных нам случаев потребительского отношения президента США к женскому полу относится к 1980 году – и описан в материале газеты The New York Times.

Когда Джессике Лидс в 1980 году было 38 лет, она занималась бизнесом и жила в родном штате Коннектикут. Когда женщина летела в Нью-Йорк, ей предложили пересесть в первый класс самолета, где были свободные места. Ее соседом оказался Дональд Трамп, у которого в то время еще не было личного самолета. Примерно через 45 минут после взлета Трамп поднял подлокотник кресла и начал приставать к соседке. Он стал трогать женщину за грудь и попытался залезть ей под юбку.

"Как осьминог! Его руки были повсюду", — вспоминает Лидс.

Лидс, естественно, не понравилась эта ситуация, и она вернулась на свое прежнее место. Женщина не стала жаловаться бортпроводникам: по ее словам, в то время это было бесполезно. Спустя пару лет Лидс пересеклась с Трампом на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке – он узнал женщину и, по ее словам, отпустил в ее адрес грубый комментарий.

Джилл Харт, 1993 год

Фото: Фейсбук Джилл Харт

В 2016 году иски о харрасменте посыпались на будущего президента, как из рога изобилия. В частности, иск о сексуальном домогательстве против Трампа подала его знакомая Джилл Харт. Как сообщало издание The Guardian, Джилл Харт, по профессии визажист, подверглась домогательствам Трампа в доме его дочери Иванки Трамп.

Впервые Харт познакомилась с Трампом в декабре 1992 года в его офисе в Трамп-Тауэр, где она вместе со своим тогдашним супругом Джорджем Хоурани проводили презентацию фестиваля "American Dream Calendar Girls" – Харт надеялась, что Трамп поддержит фест. Но вместо этого Трамп на первом же совместном обеде начал распускать руки. Он форменным образом преследовал женщину, чем разрушил ее брак и, наконец, совершил попытку изнасилования в 1993 году. Драматизма всей этой истории добавляет от факт, что якобы инцидент имел место в спальне дочери Трампа.

И хотя Харт отозвала иск, она продолжала настаивать на том, что ее история – чистая правда.

Мелинда Макгиллиурей, 2003 год

Фото: скрипшот

Об этом случае пишет российское издание Meduza со ссылкой на Palm Beach Post. 16 лет назад некая Мелинда Макгиллиурей помогала своему другу Кену Давидоффу с фоторепортажем на концерте Рэя Чарльза в поместье в Палм-Бич, которое принадлежит Трампу. Девушке тогда было 23 года. После концерта Макгиллиурей оказалась в компании Давидоффа, телеведущего Риджиса Филбина с женой, а также Трампа и его будущей супруги Мелании, которые как раз всей компанией прощались с Рэем Чарльзом. По словам Мелинды, именно в этот исторический момент Трамп схватил ее за ягодицу. Макгиллиурей решила не устраивать сцен перед великим музыкантом, но потом рассказала об этом инциденте Давидоффу и своим родственникам. После этого прискорбного случая девушка больше не виделась с будущим президентом США.

Рейчел Крукс, 2005 год

Фото: Твиттер Рейчел Крукс

Историю Рейчел Крукс рассказали журналисты The New York Times – в той же статье, где рассказывалась история Джессики Лидс. В 2005 году Рейчел Крукс было 22 года, и она работала на ресепшене в компании, офис которой находился в здании "Trump Tower" на Манхэттене. Однажды утром она встретила Трампа рядом с лифтом, поздоровалась с миллиардером и представилась — в первую очередь потому, что ее фирма работала с компанией будущего президента. Они пожали друг другу руки, но Трамп не ограничился деловым рукопожатием, и полез целоваться. В дальнейшем он обещал предоставить информацию о Крукс в модельное агентство, владельцем которого он был на тот момент – возможно, рассматривая это в качестве своего рода компенсации за свое поведение.

История Рейчел Крукс получила любопытное продолжение. После того, как Трамп в который раз открестился от всех обвинений в харрасменте, доктор философии Рейчел Крукс, у которой на тот момент был опыт работы в предвыборных штабах Барака Обамы, решила побороться за кресло в законодательном собрании штата Огайо от Демократической партии – и даже выиграла праймериз. К сожалению или к счастью, она проиграла выборы в ноябре 2018 года республиканцу Биллу Рейнеке.

Наташа Стойнофф, 2005 год

Фото: Фейсбук Наташи Стойнофф

Журналистка Наташа Стойнофф свою историю рассказала сама – причем в журнале People, где она, собственно, и трудилась журналистом. В декабре 2005 года она готовила репортаж о первой годовщине свадьбы Дональда и Мелании Трамп, с которой девушку связывала давняя дружба. Пока Мелания переодевалась для фотосъемки, Дональд якобы предложил Наташе показать свой особняк все в том же поместье Мэр-а-Лаго в Палм-Бич и – попытался изнасиловать девушку в одной из комнат.

Публикация статьи стоила Наташе дружеских отношений с Меланией Трамп, с которой они больше не общались, и работы в People, откуда Стойнофф ушла вскоре публикации.

Стефани Клиффорд, 2006 год

Сторми Дэниелс (слева). Фото: AFP

Следующая история в свое время подробно освещалась на сайте "Сегодня". 18 января 2018 порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под пикантным псевдонимом Сторми Дэниелс, призналась в сексуальной связи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает журнал о жизни звезд InTouch Weekly, опубликовавший ее интервью 2011 года.

Близость с Трампом случилась в 2006 году, спустя три месяца после рождения у Дональда и Мелании сына Баррона. По утверждению самой Клиффорд, после секса Трамп якобы попросил ее подписать экземпляр фильма "Три желания" с участием актрисы.

"Ничего особенного, как по учебнику. Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека в его возрасте", — рассказала порнозвезда.

История получила неожиданное продолжение после того, как газета "The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором обвинила экс-юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в том, что он якобы выплатил Стефани Клиффорд 130 тыс. долларов за молчание. Сам Трамп, конечно же, по своему обыкновению все отрицал и всячески поносил Клиффорд перед журналистами. После того, как президент назвал ее заявление мошенническими, порноактриса подала иск в суд против Дональда Трампа. В декабре Трамп подал ответный иск – и, конечно же, выиграл.

12 декабря 2018 года суд в Лос-Анджелесе обязал бывшую порноактрису оплатить судебные издержки адвокатов президента США в размере более 293 тыс. долларов.

Саманта Холви, 2006 год

Фото: скриншот

В декабре 2017 года три американки рассказали в эфире телеканала NBC о сексуальных домогательствах Дональда Трампа – и потребовали от Конгресса начать расследование против президента США. Если истории Рейчел Кукс и Джессики Лидс мы уже знаем, то со случаем Саманты Холви еще не знакомы. Впрочем, он довольно типичный для Дональда Трампа.

Саманта Холви рассказала, как во время конкурса "Мисс США" в 2006 году будущий лидер нации зашел в раздевалку к участницам шоу. Готовясь к выступлению, девушки были не совсем одеты. По словам Саманты, Трамп, являясь совладельцем конкурса, относился к его участницам, как к своей собственности.

"Он смотрел на меня как на кусок мяса", — цитирует Саманту Холви российский портал Meduza.

В отличие от исков Стефана Клиффорд и Джилл Харт, заявление бывшей "Мисс США" не получило особого продолжения.

Саммер Зервос, 2007 год

Фото: AFP

Чего не скажешь об истории Саммер Зервос, которая подала в суд на Трампа в январе 2017 года . Зервос заявила, что Трамп домогался к ней, когда брал на работу в свое телешоу "The Apprentice" в 2007 году. По словам Зервос, Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но привел в бунгало, где попытался склонить к интимной близости. Как и Джилл Харт, Зервос подала против президента иск о клевете после того, как тот назвал обвинения женщины смешными.

"В ноябре 2016 года я призвала господина Трампа опровергнуть свои слова о том, что его притязания ко мне – это ложь. Он должен признать, что это правда. Прошло более двух месяцев, он этого не сделал. Поэтому я подаю судебный иск о клевете", – заявила она.

Случай Саммер Зервос получила наибольший резонанс: в результате пятеро сенаторов призвали президента США Дональда Трампа уйти в отставку на фоне скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах.

"Президент Трамп должен уйти в отставку. Эти утверждения достоверны, они множественны. Я слышала свидетельства этих женщин, и многие из них в отчаянии", – заявила сенатор Кирстен Джиллибранд.

Общественное мнение сложилось совсем не в пользу Трампа. Как сообщали CBS News со ссылкой на результаты опроса, который провела компания "Морнинг Консалт" по заказу американского интернет-издания Politico, ровно 50% американцев, имеющих право голоса, считали правдой обвинения Трампа в сексуальных домогательствах. Еще около трети (29%) участников опроса сочли обвинения в адрес президента неправдоподобными, ооставшиеся 21% респондентов сказали, что не знают, заслуживают ли они доверия. Впрочем, как всегда, Трампу удалось выйти сухим из воды.

Карен Макдугал, 2007

Фото: karenmcdougal.com

Предпоследний на данный момент скандал был связан с моделью журнала "Playboy", у которой случилась интрижка с Трампом в 2006-2007 году. Историю Карен Макдугал опубликовал в феврале 2018 года журнал The New Yorker. В свое время издательство National Enquirer заплатило 150 тыс. долларов за эксклюзивные права на историю Макдугал, но ее исповедь так и не увидела свет.

"Такая покупка историй, чтобы похоронить их – это обычная практика в индустрии таблоидов", – отмечает журналист The New Yorker.

С Трампом Макдугал познакомилась в июне 2006 года на съемках пресловутого шоу "The Apprentice", которые проходили в особняке "Playboy" в Лос-Анджелесе. Легендарный издатель журнала Хью Хефнер закатил для участников вечеринку с участием моделей "Playboy", в числе которых оказалась и Макдугал: в 2001 году, по версии читателей журнала, она была названа "Девушкой девяностых" следом за Памелой Андерсон. Якобы для Макдугал, которая выросла в маленьком городке в Мичигане и работала няней в детском саду, вечеринка с участием миллиардера и телезвезды Трампа была большим достижением.

Как ни странно, с Карен Трамп не стал распускать по своему обыкновению руки, а повел себя как джентльмен, произведя на модель серьезное впечатление своей скромностью и интеллектом. По версии Макдугал, их отношения продлились около девяти месяцев, но Трамп, по своему обыкновению, все очень энергично отрицает.

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