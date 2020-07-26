Українська
$ 27,88
32,24
  1. Мировые новости
  2. США

100 дней до выборов в США: что нужно знать

26 июля, 00:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп и Байден заручились солидными финансовыми ресурсами для президентской гонки

Сто дней осталось до предстоящих 3 ноября выборов в США, когда будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти, – об этом пишет ТАСС.

Реклама

Два главных претендента на пост главы Белого дома – это 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. И Трамп, и Байден получили для гонки финансовые ресурсы: Трамп располагает 295 млн долларов, а Байден, по данным представителей его штаба, собрал 242 млн.

Пандемия коронавируса не только полностью поломала процесс первичных выборов и собраний партийных активистов для выдвижения делегатов на национальные партийные съезды, где должны официально объявить имена кандидатов на пост президента и вице-президента, но и заставила изменить как сроки, так и привычный формат проведения съездов. Ни у демократов, ни у республиканцев пока нет ответов на вопрос о том, как именно будут они проходить из-за пандемии коронавируса.

В тренде
Госдеп США обещает два миллиона долларов за "головы" украинских хакеров

Ранее сообщалось, что Байден назвал Трампа первым в США президентом-расистом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы США президент кандидаты Дональд Трамп Джо Байден

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявление
Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявлениеСША
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19Другие страны
Трамп оценил умственные способности Путина
Трамп оценил умственные способности ПутинаСША
Впервые за много лет: в США зафиксировали заражение бубонной чумой
Впервые за много лет: в США зафиксировали заражение бубонной чумойСША
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять