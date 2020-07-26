100 дней до выборов в США: что нужно знать

Сто дней осталось до предстоящих 3 ноября выборов в США, когда будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти, – об этом пишет ТАСС.

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Два главных претендента на пост главы Белого дома – это 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. И Трамп, и Байден получили для гонки финансовые ресурсы: Трамп располагает 295 млн долларов, а Байден, по данным представителей его штаба, собрал 242 млн.

Пандемия коронавируса не только полностью поломала процесс первичных выборов и собраний партийных активистов для выдвижения делегатов на национальные партийные съезды, где должны официально объявить имена кандидатов на пост президента и вице-президента, но и заставила изменить как сроки, так и привычный формат проведения съездов. Ни у демократов, ни у республиканцев пока нет ответов на вопрос о том, как именно будут они проходить из-за пандемии коронавируса.

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Ранее сообщалось, что Байден назвал Трампа первым в США президентом-расистом.

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