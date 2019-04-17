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100-летняя старушка стала гуру йоги в США

Сегодня, 05:37

Индийскими практиками Тао Порчтон-Линч увлеклась в детском возрасте – еще 93 года назад


В отличие от столетней британки Дорис Олив Неттинг, которая назвала секретом своего долголетия стакан темного пива в день, американка Тао Порчтон-Линч ведет активный образ жизни, танцует и преподает йогу, а также учит других любить жизнь.

Несмотря на свой почтенный возраст, 100-летняя женщина с легкостью делает упражнения "березка", "собаку мордой вниз" и балансирует на одной ноге. Вот уже 93 года она практикует йогу и преподает ее.

"Мне было где-то семь, когда я гуляла по пляжу в Индии и увидела ребят, которые делали упражнения. Решила и себе попробовать. Тетя приказала не повторять за ними, потому что это не для леди, а я настояла – если они могут, то и я тоже", – вспоминает Тао.

Детское увлечение стало делом для нее всей жизни. В 14 лет она уже учила желающих, рассказывала, какие позы полезны.

Каждое утро женщина просыпается с мыслью, что этот день станет лучше предыдущих. Этому же она учит и своих учеников.

"Ее жизнь – йога, и йога – это ее жизнь. Так она это воспринимает. Это то, что у нее получается лучше всего. Мы, ее ученики, пытаемся перенять это и придерживаемся такой же жизненной позиции", – говорит ученица долгожительницы Сильвия Семильтон-Бейкер.

К Тао приходят как молодые, так и люди в возрасте. Еженедельно она проводит для них несколько тренировок, а сама ходит на занятия по танцам – для души.

И хотя за несколько месяцев ей уже исполнится 101 год, останавливаться долгожительница не планирует.

Напомним, ранее мы писали об американке по имени Флоренс, которая в свои 84 года решила заняться легкой атлетикой – прыжками с шестом.

Также сообщалось о балетной школе для пожилых дам в Австралии– ее ученицам за 60 лет, но они не оставляют своих желаний.

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Тег спорт, йога, долгожительница, медитация, долголетие

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