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15 лет тюрьмы за флаг ЛГБТ: в США жестко наказали гомофоба

21 декабря, 04:54

В штате Айова вынесли суровый приговор за сожженный радужный флаг

Фото: пресс-служба полиции США

Фото: пресс-служба полиции США

Американский суд признал виновным в гомофобии и приговорил к 15 годам лишения свободы 30-летнего Адольфо Мартинеса, который сжег флаг ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает BBC, летом этого года Мартинес сорвал с Объединённой церкви Христа в городе Эймс, штат Айова, отправился к клубу Dangerous Curves, снаружи которого поджег радужное полотно при помощи воспламеняющейся жидкости. Он также угрожал поджечь и само заведение.

Нарушителям оперативно задержали. Он не стал отнекиваться и сразу признал свою вину.

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"Для меня было честью сделать это, это благословение от Господа. Я просто сжег их гордость", – сказал он в интервью после ареста.

Этого суду было достаточно, чтобы признать его виновным в совершении преступления на основе ненависти и приговорить мужчину к 15 годам лишения свободы. Кроме того, его признали виновным в неосторожном обращении с огнем и рецидивизме, за что он получил еще 13 месяцев тюрьмы.

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Прокурор округа Стори назвала Мартинеса первым человеком в истории округа, которого признали виновным в преступлении по мотивам ненависти.

Напомним, ранее в этом году в США полицейский с нетрадиционной сексуальной ориентацией из штата Миссури получил компенсацию в размере почти 20 млн долларов за дискриминацию на работе.

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США гомофобия лгбт Айова

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