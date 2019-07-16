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20 % американцев в Twitter подписаны на Трампа

16 июля, 01:05

Между тем Трамп – не самый популярный среди американцев президент США в Twitter

Фото: AFP

Согласно опросу, который провела компания среди подписчиков Трампа, чуть больше половины из них (54%) одобряют политический курс американского лидера.

Между тем Трамп — не самый популярный среди американцев президент США в Twitter. Так, например, на экс-президента Барака Обаму подписаны 26% взрослых американцев, имеющих аккаунт в этой соцсети.

Данные показывают, что республиканцы активнее подписываются на Трампа, чем сторонники Демократической партии. Так, каждый третий американец (31%), разделяющий подход Республиканской партии, "фолловит" Трампа. Из присутствующих в Twitter сторонников демократов на президента подписаны лишь 13%.

Исследование проводилось на основе данных более 2,3 тыс. американских пользователей соцсети Twitter старше 18 лет, которые согласились предоставить доступ к своим аккаунтам и спискам подписок.

В 2018 году судом низшей инстанции было установлено, что Трамп использовал учетную запись в официальном качестве и что блокирование пользователей с помощью нее было неконституционным ограничением свободы слова.

Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".

Как известно,  Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

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Тег США, Трамп, Twitter, подписчики

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Источник:

Интерфакс-Украина

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