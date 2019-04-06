20 штатов подали в суд на Трампа из-за желания строительства стены на границе с Мексикой

Иск подан в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния

Фото: AFP

20 штатов подали в суд на Трампа из-за желания строительства стены на границе с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2ae/8a2/5ca2ae8a3001b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2ae/8a2/5ca2ae8a3001b.jpg 2019-04-06T02:32:00+03:00 США Иск подан в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния

Власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи с ее планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Иск подан в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния. Как подчеркивает Джеймс, власти штатов пытаются "заблокировать незаконную попытку администрации Трампа направить 1,6 млрд долларов из федеральных средств на строительство стены на границе". Истцы подчеркивают, что эти деньги изначально предназначались Конгрессом на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов. Власти данных 20 штатов также заостряют внимание на том, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.

Ранее во вторник, 2 апреля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью телекомпании Fox News сказала, что правительство Мексики стало более ответственно подходить к проблеме нелегальной миграции в США.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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