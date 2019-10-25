345 метров над Манхэттеном: какой будет самая высокая смотровая площадка Западного полушария

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Небесный променад для экстрималов. Прогуляться на высоте 345 метров над Манхэттеном – предлагают жителям и гостям Большого Яблока. Уже в следующем году там заработает самая высокая в Западном полушарии смотровая площадка. С крыши сотого этажа небоскреба, то есть, с высоты птичьего полета, можно будет взглянуть на Нью-Йорк. Посетителей будут окружать прозрачные стены. Для людей с крепкими нервами будет участок со стеклянным полом. Стоимость входных билетов будет составлять 36 долларов.

Джейсон Хоркин, директор строительной компании:

"Мы предлагаем место для лучших фото в Instagram – лежа на стеклянном полу или опираясь на прозрачное стекло... И ничего вокруг вас кроме города. Этот вид никогда не надоест, он меняется каждый день – в зависимости от времени и погоды. Увидеть можно будет все вокруг в радиусе 120 километров".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как стеклянный пол смотровой площадки треснул под туристами в Чикаго. Стоит отметить, что смотровая площадка находится на уровне 103 этажа самого высокого здания в Чикаго Уиллис-тауэр. Здание также является вторым по высоте в США.

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