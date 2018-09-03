Бонд, Джесс Бонд. Дочь Манафорта решила сменить фамилию

Дочь бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году Пола Манафорта решила сменить фамилию, пишет The New York Post.

36-летняя Джессика Манафорт станет однофамилицей "самого известного киноагента всех времен и народов" и будет называться Джессикой Бонд. С соответствующими документами она уже обратилась в Верховный суд Манхэттена в конце прошлой недели.

"Я хочу, чтобы мое новое имя было Джессика Энн Бонд вместо моего нынешнего", – цитирует издание ее прошение.

Впрочем, с любовью к Джеймсу Бонду ее решение никак не связано, так как Бонд – это фамилия ее матери.

Также женщина объясняет, что считает эту фамилию "более подходящей для своей профессии" – после перемены ее должны перестать ассоциировать с расследованиями против отца.

К слову, Джессика Манафорт занимается кинорежиссурой и в июне вышел ее новый фильм "Рози", а титрах она была указана уже с новой фамилией – Джесс Бонд.

Напомним, в августе Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 предъявленным ему пунктам обвинения, связанным с нарушением налогового и банковского законодательства, а также сокрытия зарубежных счетов в банках. .

После этого президент США Дональд Трамп назвал это "охотой на ведьм".

Но несмотря на это, аналитики прочат Трампу проблемы из-за Дела Манафорта.