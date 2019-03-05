Конец президентским амбициям: 5 главных скандалов вокруг Хиллари Клинтон

Проваленная реформа, дружба с Кевином Спейси, махинации с налогами и недвижимостью

Фото: открытые источники.

Конец президентским амбициям: 5 главных скандалов вокруг Хиллари Клинтон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eac/f7d/5c7eacf7da888.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eac/f7d/5c7eacf7da888.jpg 2019-03-05T20:02:00+02:00 США Проваленная реформа, дружба с Кевином Спейси, махинации с налогами и недвижимостью

Сегодня, 5 марта, стало известно, будет ли Хиллари Клинтон участвовать в выборах 2020 года. К сожалению или счастью, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

"Я не буду баллотироваться, но продолжу говорить, работать и отстаивать то, во что верю", – сказала она в интервью телеканалу News 12.

Напомним, что Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу.

Без преувеличений, Хиллари Клинтон – легендарная личность. В 15 лет ей пожал руку сам Мартин Лютер Кинг – знаменитый борец за права чернокожих Америки. По словам самой Хиллари, эта встреча очень сильно на нее повлияла. Не будучи музыкантом, она получила в 1997 году главную американскую музыкальную премию "Грэмми" – за аудиоверсию своей книги. В 1998 году весь мир, затаив дыхание, следил за развитием скандала с Моникой Левински, как сейчас следят за перипетиями сюжета популярных сериалов – и снова Хиллари Клинтон удивила всех, поддержав своего мужа-президента, который солгал под присягой.

Давайте вспомним главные скандалы вокруг бывшей первой леди, которой так и не удалось стать первым лицом США.

Порочные голливудские друзья

Во время президентской кампании Хиллари Клинтон активно поддерживали звезды Голливуда. По слухам, Хиллари завезла полезные знакомства среди богемы в свою бытность первой леди в 1993-2001 годах. Издание Marie Claire приписывает ей дружбу с принцессой Дианой, редактором американского Vogue Анной Винтур, дизайнером Ральфом Лореном и так далее.

Так, агитационный ролик кандидатки в президенты США Хиллари Клинтон озвучил известный голливудский актер Морган Фримен, а спонсорами ее предвыборной кампании стали Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо, Элизабет Бэнкс, Харви Вайнштейн и другие голливудские знаменитости.

Например, в августе 2016 года Ди Каприо организовал пышную вечеринку в поддержку кандидатуры Хиллари Клинтон на президентский пост, благодаря которой удалось выручить более 3 млн долларов на президентскую кампанию Хиллари. Мероприятие вели певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил, среди гостей были замечены актрисы Дженнифер Энистон, Джейми Фокс и Кэти Холмс.

Увы, поддержка Вайнштейна, который по данным Business Insider, с начала 2000-х годов отдал американским демократам в общей сложности около 1 млн долларов, принесла Хиллари Клинтон немало неприятных минут. Но несмотря на то, что скандальный продюсер выделил порядка $26 тысяч на ее кампанию в 2016 году, Хиллари открестилась от Вайнштейна легко и непринужденно.

"Я была потрясена. Это просто неприемлемо во всех отношениях. Эта сумма войдет в те 10% моего ежегодного дохода, которые я отдаю на пожертвования", — сказала она в интервью известному ведущему CNN Фариду Закарии.

Кевин Спейси также весьма некстати оказался большим другом семьи Клинтон: в одной из серий "Карточного домика" в кадре можно даже увидеть совместное фото актера с президентом. В пользу того, насколько близки были Спейси с Клинтоном, говорит тот факт, что в 2002 году они вместе летали в Африку на самолете с говорящим названием "Лолита Экспресс", который принадлежал известному финансисту Джефри Эпштейну, осужденному за педофилию.

Участие в Уотергейтcком скандале

Один из малоизвестных фактов биографии Хиллари – ее участие в знаменитом Уотергейтском скандале, который привел к отставке президента Ричарда Никсона. Ей было 26 лет, когда она присоединилась к команде юристов, нанятых судебным комитетом Палаты представителей США. Они собирали доказательства для второго импичмента президента в истории Америки под руководством Джона Доара. Именно Хиллари готовила обвинительный акт, целью которого была отставка Ричарда Никсона.

И хотя впоследствии политические противники пытались использовать этот период деятельности Хиллари против нее самой, работа на судебный комитет дала впечатляющий старт ее карьере юриста.

Обвинения в махинациях

Так называемое дело Whitewater началось в 1993 году с того, что в период избирательной кампании Билла Клинтона на пост президента журналисты обнаружили: семейный тандем забыл списать с налогов сумму в 25 тыс долларов, которую Клинтоны потеряли в результате неудачной сделки по покупке участков земли фирмой Whitewater Development Co. Предполагалось, что после неудачного вложения в земельный участок в северном Арканзасе Клинтоны попытались добиться незаконной налоговой скидки и потом отрицали это, препятствуя следствию.

Этот случай подробно описан на сайте Investopedia. Партнером будущего президента выступил некий Джим Макдугал, владелец банка Madison Guarantee. После банкротства банка его капиталы каким-то образом пополнили счета Whitewater Development Co.

Дело Whitewater совпало с самоубийством в 1993 году семейного юриста Клинтонов Винса Фостера – как писала газета "Коммерсант", "открывшее необъятные возможности для политических спекуляций (ради чего и разгорелся весть этот сыр-бор) и давшее прекрасную пищу воображению приверженцев теории заговоров".

Моника Левински. Фото: скрин

Америка замерла в ожидании нового Уотергейта, и ради расследования была даже создана специальная должность независимого прокурора. Но результаты оказались, скорее, трагикомическими. Дело о неуплате 25 тысяч долларов стоило американской казне 73 млн миллиона и было закрыто за недостаточностью улик в 2000 году. Зато в процессе расследования независимый прокурор Кеннет Старр вытащил на свет божий историю с Моникой Левински. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Провалившаяся реформа здравоохранения

Будучи первой леди, Хиллари взялась за реформу здравоохранения – по предложению президента она возглавила профильный комитет, и неожиданно потерпела на этом поприще неудачу. Причем нельзя сказать, что сам план реформы был плох, или что он не получил должную поддержку американских граждан. Реформа предполагала провести до 2003 года всеобщее и принудительное медицинское страхование на случай болезни, которое ложилось на плечи работодателей, причем для малообеспеченных граждан предусматривались ощутимые субсидии. Согласно опросам, одобрили этот план 57% американцев, и только 31% высказались отрицательно.

Как известно, реформа провалилась в течение года: Хиллари пришлось покинуть пост из-за острой критики ее деятельности республиканцами и представителями медицинской промышленности, которые развернули мощную рекламную кампанию против.

Согласно материалам The New York Times, помимо сопротивления оппозиции, не было единства и в самом демократическом лагере. Вместо того, чтобы сплотиться вокруг одного проекта, параллельно с планом реформы от Хиллари демократы разработали несколько собственных, конкурирующих между собой проектов.

Фото: AFP

В 2014 году были опубликованы записи Дианы Блэр – ближайшей подруги Хиллари на протяжение многих лет и ее доверенного лица, которая скончалась в 2000 году от рака на 62-м году жизни. Согласно ее версии, план реформы Хиллари провалился потому, что изначально вызвал сильное недоверие, так как разрабатывался в тайне как от соратников, так и от оппонентов. В свою очередь, Хиллари казалось, что за ней следят и ее прослушивают, а лицемерие окружавших ее людей, которые в глаза говорили одно, а за спиной – другое, приводило Хиллари в отчаяние.

Как Хиллари Клинтон не позволила снять о себе фильм

В 2013 году "оскароносный" режиссер-кинодокументалист Чарльз Фергюссон (получил "Оскар" за документальный фильм "Инсайдеры", посвященный изучению причин мирового финансового кризиса 2008 года) задумал снять для CNN документалку о Хиллари Клинтон, чтобы поспеть с прокатом к предвыборной гонке за кресло 58-го президента США. И вот, преступая к сбору материалов для будущего фильма, Фергюссон вдруг ощутил себя как будто в вакууме: никто не хотел говорить с ним о Хиллари.

"Когда я обращался к людям за интервью, я обнаружил, что никто, вообще никто не был заинтересован в том, чтобы помочь мне сделать этот фильм. Ни демократы, ни республиканцы – тем более, никто из тех людей, которые работают с четой Клинтон сейчас или мечтают работать в будущем, в администрации Хиллари Клинтон. Даже журналисты! Мало того: я почувствовал определенные трудности с тем, чтобы лицензировать для своего фильма архивные материалы телеканалов CBN и Fox. Только два человека из примерно сотни тех людей, которые когда-либо имели дело с миссис Клинтон, согласились поговорить со мной на камеру. Но я подозревал, что рано или поздно они тоже отступят", – признался режиссер в блоге на сайте издания Huffington Post.

По его словам, после этого он понял, что "не сможет сделать фильм, которым мог бы гордиться". По словам Фергюссона, трудности ему создавало непосредственно семейство Клинтон: якобы сама Хиллари заявляла, что пропустит этот фильм на экраны "только через свой труп".

Основатель Media Matters Дэвид Брок, который оказывал давление на CNN, чтобы отменить проект (по мнению Фергюссона, на Брока, в свою очередь, надавили Клинтоны), позже опубликовал собственное заявление:

"Мы рады, что Чарльз Фергюсон поступил правильно, отказавшись от реализации проекта, который создал бы серьезный конфликт интересов для CNN. Его искаженный и корыстный рассказ, в котором он не стесняется признать свою враждебность по отношению к Хиллари Клинтон, только подтверждает, что наша оценка этого фильма была правильной. Угроза дезинформации была слишком высока", – заявил, в свою очередь, Брок.

Между тем, документальный фильм о Хиллари все же вышел в 2016 году – полная резкой критики Хиллари в частности и демократов в целом, лента "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" получила в результате позорный приз "Золотую малину".Почему в данном случае не сработали связи Клинтонов и фильм все же вышел на экраны – непонятно. Наверное, все дело в качестве: откровенно плохое кино нету смысла "топить" – само утонет.

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