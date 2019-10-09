Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

9-летнего ребенка обвинили в массовом убийстве

9 октября, 16:21

Малолетний ребенок мог умышленно спровоцировать пожар в трейлер-парке

/ Фото: Pixabay

Ранее в США маленький мальчик убил старшую сестру, а теперь прокуратура американского штата Иллинойс предъявила девятилетнему ребенку обвинения в убийстве пяти человек.

Как сообщает Sky News, инцидент произошел еще в апреле этого года – в результате пожара в трейлерном парке Timberline, расположенном около городка Гудфилд, погибли пять человек, включая двух детей в возрасте года и двух лет.

Главный прокурор Иллинойса Грег Мингер отказался оглашать какие-либо другие данные о подозреваемом, но сообщил, что окружной следователь пришел к выводу, что пожар был начат умышленно.

В прокуратуре отмечают, что доказать в суде, что ребенок намеревался убить пять человек, будет крайне трудно.

Следует отметить, что по классификации ФБР, убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись столь юному фигуранту.

Напомним, ранее в этом году в больницу американского Сиэтла доставили беременную женщину с огнестрельным ранением – ее четырехлетний сын нашел заряженный пистолет и выстрелил в лицо своей матери.

А в прошлом месяце 14-летний подросток признался в расстреле пятерых членов своей семьи в штате Алабама. В результате стрельбы погибли трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

поджог ребенок массовое убийство иллинойс

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны
В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войныСША
На фото впервые показали
На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого векаFun
Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта
Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыкантаFun
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаровСША
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной арией
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной ариейСША
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИ
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИПолитика

Новости партнеров

Loading...