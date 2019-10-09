9-летнего ребенка обвинили в массовом убийстве

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Ранее в США маленький мальчик убил старшую сестру, а теперь прокуратура американского штата Иллинойс предъявила девятилетнему ребенку обвинения в убийстве пяти человек.

Как сообщает Sky News, инцидент произошел еще в апреле этого года – в результате пожара в трейлерном парке Timberline, расположенном около городка Гудфилд, погибли пять человек, включая двух детей в возрасте года и двух лет.

Главный прокурор Иллинойса Грег Мингер отказался оглашать какие-либо другие данные о подозреваемом, но сообщил, что окружной следователь пришел к выводу, что пожар был начат умышленно.

В прокуратуре отмечают, что доказать в суде, что ребенок намеревался убить пять человек, будет крайне трудно.

Следует отметить, что по классификации ФБР, убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись столь юному фигуранту.

Напомним, ранее в этом году в больницу американского Сиэтла доставили беременную женщину с огнестрельным ранением – ее четырехлетний сын нашел заряженный пистолет и выстрелил в лицо своей матери.

А в прошлом месяце 14-летний подросток признался в расстреле пятерых членов своей семьи в штате Алабама. В результате стрельбы погибли трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

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