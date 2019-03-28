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Американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max

Сегодня, 01:48

Американский профсоюз пилотов также уверен в безопасности лайнера

Фото: Pixabay
Американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/843/587/5c884358736ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/843/587/5c884358736ed.jpg США Американский профсоюз пилотов также уверен в безопасности лайнера

Федеральное авиационное управление США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ФАУ Дэниел Элуэлл.

"Мы абсолютно уверены в безопасности этого самолета", — подчеркнул он. По его словам он разговаривал с профсоюзами пилотов. Их представители заявили о том, что они также уверены в безопасности Boeing 737 Max.

Собранная с бортовых самописцев информация не показала сбоев программного обеспечения, которые бы приводили к тому, что в США Boeing 737 MAX автоматически опускал носовую часть.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

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Тег США, Эфиопия, катастрофа, Boeing, крушение Боинга

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Источник:

ТАСС

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