Абсолютно отвратительно: Байден назвал Трампа первым в США президентом-расистом

Кандидаты в президенты США продолжают обмениваться "любезностями" – ранее республиканец и действующий глава государства Дональд Трамп засомневался в умственных способностях своего соперника-демократа Джо Байдена, а тот в ответ назвал его первым президентом-расистом.

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Как сообщает CNBC, участвуя в онлайн-дискуссии 22 июля, Байден

"То, как он общается с людьми в зависимости от цвета их кожи, их национального и географического происхождения абсолютно отвратительно. Ни один из президентом никогда не делал этого. Этого не делали ни президенты-республиканцы, ни президенты-демократы. У нас были и есть расисты, они пытались избрать своего президента. Но он стал первым", – заявил бывший вице-президент.

Он также обвинил своего соперника на выборам в том, что тот противопоставляет людей друг другу, чтобы "разделить страну, разделить людей, а не сблизить их".

Напомним, что, согласно опросам, Байден уверенно обгоняет Трампа. За него готовы проголосовать не менее 48% респондентов, тогда как за действующего президента – 43%.

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Также сообщалось, что ранее Джо Байден предложил Трампу во время дебатов выяснить, кто из них обладает лучшими умственными способностями.

А как члены Демократической партии США выбирали Байдена своим представителем, смотрите в видеосюжете:

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