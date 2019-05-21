Администрация Трампа хочет увеличить количество боевых кораблей ВМС США

Президент Трамп призвал к созданию большого флота

Фото: Wikipedia

Администрация президента США Дональда Трампа намерена довести число боевых кораблей ВМС страны до 355. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Президент Трамп призвал к созданию флота более чем из 350 кораблей, и эта задача выполняется, — отметил Пенс. — Мы будем взаимодействовать с Конгрессом и с лидерами обеих политических партий, чтобы ВС США были самыми мощными в истории".

Предложенная Трампом программа развития ВМС, по словам Пенса, является самой крупной за последние 20 лет. "В проекте бюджета на новый финансовый год содержится запрос на выделение ВМС США средств на закупку 12 новых боевых кораблей, — продолжил вице-президент. — Мы профинансируем строительство 55 кораблей в рамках бюджетных запросов на будущие годы, и мы доведем численность ВМС США до 355 кораблей чуть более чем за десятилетие".

Администрация Трампа намерена изыскать средства для того, чтобы поддерживать численность ВС США на уровне в 2 млн военнослужащих срочной службы и резервистов.

По данным организации Heritage Foundation, на конец 2018 год в составе ВМС США было 284 боевых корабля, на 12 больше, чем в 2017 году.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Администрация Трампа хочет увеличить количество боевых кораблей ВМС США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"