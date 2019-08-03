Второй этап санкций по "делу Скрипалей" должен был вступить в силу еще в декабре прошлого года

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

"Адские" санкции США против России: какие еще "подарки" Америка приготовила для Путина Зеленюк Кристина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-03T07:51:00+03:00 США Второй этап санкций по "делу Скрипалей" должен был вступить в силу еще в декабре прошлого года

Комитет Сената США по иностранным делам готовится рассмотреть еще один санкционный законопроект против России. На этот раз речь идет о "санкциях из ада" – "Акте о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKAA). Точных сроков рассмотрения законопроекта авторства шести сенаторов от Республиканской и Демократической партий пока не называют. Но шансы на его одобрение комитетом очень высоки. Правда, чтобы стать законом, он должен пройти голосование в Сенате, Палате представителей и получить подпись президента США. И это не единственный документ о санкциях против России, который "родился" в стенах Конгресса и Сената за время президентства Дональда Трампа. Но лишь одному посчастливилось стать законом. Сайт "Сегодня" собрал информацию о всех санкционных законопроектах и оценил шансы на их принятие.

Действующий закон CAATSA

Закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" появился в 2017 году, когда у демократов и республиканцев были опасения, что Трамп может пойти на сближение с Путиным и единолично отменить санкции против России, введенные Администрацией Барака Обамы. Поэтому в документе прописали не только механизм введения новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи, но и норму, которая запрещает президенту США отменять санкции без согласия Конгресса.

Закон CAATSA на сегодняшний день – единственный принятый и подписанный Дональдом Трампом санкционный документ, в рамках которого в январе прошлого года опубликовали "кремлевский доклад". Это был список приближенных к Путину чиновников и олигархов (так называемой "кассы" Путина), который в Москве иронично назвали "кремлевским телефонным справочником". Санкции против фигурантов и компаний из этого списка предусматривали запрет на въезд в США, заморозку активов и ограничения на сделки с российскими государственными и частными компаниями.

В апреле 2018 года точечные санкции против российских физ- и юрлиц США таки ввели. Под каток закона CAATSA и "кремлевского доклада" попали, к примеру, Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, и связанные с ними компании. Но уже в январе этого года Вашингтон снял ограничения с трех компаний Олега Дерипаски, но санкции лично против него оставил.

За два года действия закона CAATSA США уже вводили санкции против Ирана и Северной Кореи. На очереди – санкции против оборонных предприятий и лиц, которые участвовали в производстве и продаже Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 (к примеру, "Рособоронэкспорт"). Как и санкции против самой Турции. Решение по введению таких ограничений Администрация Трампа еще не приняла. И такими действиями, как пишет Foreign Policy в статье "Трамп не может помешать Путину переманить союзников США", Администрация США дает России зеленый свет для дальнейшей продажи С-400 Саудовской Аравии, Индии и Катару.

Санкции против "Северного потока-2"

Помимо всего прочего закон CAATSA позволяет Администрации Трампа ввести санкции против европейских партнеров России по "Северному потоку-2". Но уже два года Вашингтон лишь пугает возможностью введения таких ограничений, но ничего не делает по сути. Именно поэтому в Конгрессе и Сенате решили перехватить инициативу и зарегистрировали альтернативные законопроекты, которые предусматривают введение санкций против российских газопроводов без решения президента США.

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Первый такой законопроект "О защите энергетической безопасности Европы" авторства республиканца Теда Круза комитет Сената США по иностранным делам одобрил в среду 31 июля. Сайт "Сегодня" уже писал, что документ предусматривает введение санкций против судов, прокладывающих газопровод, и компаний, которые являются владельцами этих судов. Речь, в частности, идет о швейцарской Allseas Group SA и итальянской строительной компании Saipem. Без технологий этих компаний "Газпром" не сможет завершить глубоководную укладку труб "Северного потока-2" и проект будет заморожен.

Законопроект предусматривает санкции и против других российских газопроводов, к примеру, "Турецкого потока". Но, прежде чем стать законом, он должен пройти не только Конгресс и Сенат, но и получить подпись Дональда Трампа. А в этом, ни у республиканцев, ни у демократов нет стопроцентной уверенности.

"Адский" проект DASKAA

Данный документ авторства шести республиканцев и демократов появился ровно год назад и стал одной из причин обвала рубля прошлым летом. Сразу после одобрения проекта "О защите энергетической безопасности Европы", глава комитета Сената США по иностранным делам, республиканец Джим Риш заявил, что в ближайшее время они рассмотрят и законопроект DASKAA. Один из его авторов, республиканец Линдси Грэм, назвал проект "санкциями из ада". Среди авторов и покойный Джон Маккейн, который был большим другом Украины.

Законопроект DASKAA разработали в ответ на вмешательство России в американские выборы и военную агрессию против Украины. Документ запрещает резидентам США участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу, и предлагает заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов, в частности российских банков: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы. Правда, в конце февраля этого года в DASKAA внесли поправку, согласно которой список российских банков, которые будут подпадать под "каток" американских санкций, определит президент.

Также, как пишет The New York Times, законом предусмотрены жесткие санкции против российского нефтегазового рынка, который приносит около 40% доходов в российский бюджет. Помимо этого, сенаторы предлагают подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина и признать законодательно, что Россия спонсирует терроризм, а в ответ на агрессию России в Черном море в ноябре прошлого года – ввести санкции против 24 старших офицеров ФСБ.

Санкции по "делу Скрипалей"

Первую волну санкций по "делу Скрипалей" (в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года) Вашингтон ввел тоже ровно год назад на основе закона о ликвидации химического и биологического оружия от 1991 года.

Первый этап санкций ограничил финансирование продажи оружия и экспорт товаров и технологий сферы национальной безопасности (электроника, компьютеры, датчики и лазеры, телекоммуникации, оборудование для добычи нефти и газа и т.д.). Кстати, аналогичные санкции по этому закону от 1991 года США уже вводили против Сирии и Северной Кореи.

Ограничения против России ввели на год. Однако, Москва отказалась допустить на свою территорию международных инспекторов (ООН или других организаций), чтобы убедить США в том, что она прекращает использование химического оружия. Второй этап санкций по "делу Скрипалей" должен был вступить в силу через три месяца после введения первого. И, по словам экспертов, некоторые его нормы предусматривают почти полное прекращение торговли и, к примеру, запрет "Аэрофлоту" летать в США.

Однако Администрация Трампа повременила с этим шагом и, по информации The New York Times, вводит их в действие лишь сейчас. Из того, что стало известно изданию, ограничения предусматривают запрет американским банкам и другим международным финансовым организациям кредитовать российское правительство. Но это лишь одна из трех санкционных мер, которые подписал Дональд Трамп. Ожидается, что об остальных Белый дом объявит официально на днях.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщалм, что спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер готовит визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

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