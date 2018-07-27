Адвокат нашел еще трех женщин, которым Трамп якобы платил за секс

Сегодня, 14:56

После скандала с американской порноактрисой Сторми Дэниелс еще несколько женщин заявили, что занимались любовью с президентом США


Адвокат американской порноактрисы Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, Майкл Авенатти теперь представляет еще троих женщин, которым якобы заплатили за молчание об интимной связи с Дональдом Трампом до президентских выборов в 2016 году.

"Есть еще три женщины. Все им различными способами платили взятки. Майклу Коэну и Дональду Трампу пора полностью очиститься перед американским народом. Предоставьте все документы и все аудиозаписи. Хватит лжи, хватит притворства", – написал юрист в своем Twitter.

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Позже во время пресс-конференции он заявил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что его подзащитные вступали в связь с американским президентом, но разглашать эту информацию он не имеет права.

Все три женщины сами связались с ним несколько месяцев назад.

Адвокат президента США Чарльз Хардер пока что никак не комментировал слова Майкла Авенатти.

Напомним, что в конце января газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором обвинила экс-юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в выплате Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за сохранение в тайне факта своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Мелании Трамп состоялась в 2005 году.

Позже оказалось, что бывший адвокат президента Майкл Коэн втайне записал разговор с Трампом о даче взятки Сторми Дэниелс.
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