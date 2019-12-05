Адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев – NYT

Джулиани совершил визит в Киев якобы для подготовки документальных программ по делу об импичменте Трампа

Руди Джулиани / Фото: Flickr

Личный адвокат Трампа и один из главных фигурантов "Украиногейта" Рудольф Джулиани находится в Киеве, сообщает NYT.

В Киеве Джулиани должен встретиться с бывшими украинскими прокурорами, среди которых Виктор Шокин и Константин Кулик, сообщает американское издание.

По информации NYT, во вторник, 3 декабря, в Будапеште Джулиани встретился с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко.

Реклама

По данным издания, Джулиани совершил визит в Киев для подготовки документальных программ по делу об импичменте Трампа. По данным издания, сериал, первые два сезона которого уже вышли в эфир, — это "республиканская альтернатива слушаниям об импичменте".

В тренде Беларусь и Россия создадут единые парламент и правительство

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама