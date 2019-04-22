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Адвокаты "российской шпионки" Бутиной просят суд исключить из дела показания экс-сотрудника ФБР

Сегодня, 02:37

Защита россиянки подвергла критике и опровергла приобщенные к делу материалы экс-сотрудника ФБР

Фото: AFP

Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".

"Подсудимая Мария Бутина через адвокатов выступает с ходатайством об исключении оценки и показаний Роберта Андерсона", — отмечается в документе. Защита россиянки подвергла критике и опровергла приобщенные к делу материалы экс-сотрудника ФБР. Адвокаты считают, что обвинение таким действием нарушило правовые нормы.

Эксперт утверждал, что "Бутина не была шпионом в традиционном смысле, она не является обученным офицером разведки". "Но совершенные ей действия были предприняты от лица российских властей, эти действия могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности США", — заявил Андерсон.

В пятницу американская прокуратура порекомендовала суду приговорить россиянку к 18 месяцам тюремного заключения. В свою очередь защита Бутиной настаивала на вынесении ей приговора к сроку заключения, не превышающему уже отбытый. Теперь окончательное решение будет зависеть от председательствующей на процессе судьи Тани Чаткэн. Вынесение приговора Бутиной, которая находится в заключении уже 9 месяцев, назначено на 26 апреля.

Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией. 

Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу

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Тег Россия, США, суд, ФБР, РФ, бутина, шпионка

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Источник:

ТАСС

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