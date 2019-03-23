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Адвокаты Трампа хотят увидеть доклад Мюллера до публикации

Сегодня, 05:24

Пока никаких гарантий на этот счет они не получали

Фото: AFP
Адвокаты Трампа хотят увидеть доклад Мюллера до публикации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg США Пока никаких гарантий на этот счет они не получали

Адвокаты президента США хотели бы прочитать до публикации доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам его расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщило The Associated Press.

Информацию подтвердил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани. Он отметил, что никаких гарантий на этот счет он пока не получал. 

В пятницу Мюллер завершил свое расследование и передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера. Кроме того, он проинформировал юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах спецпрокурора.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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Тег США, адвокат, Трамп, РФ, Мюллер

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ТАСС

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