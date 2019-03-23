Адвокаты Трампа хотят увидеть доклад Мюллера до публикации

Пока никаких гарантий на этот счет они не получали

Фото: AFP

Адвокаты Трампа хотят увидеть доклад Мюллера до публикации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg 2019-03-23T05:24:35+02:00 США Пока никаких гарантий на этот счет они не получали

Адвокаты президента США хотели бы прочитать до публикации доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам его расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщило The Associated Press.

Информацию подтвердил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани. Он отметил, что никаких гарантий на этот счет он пока не получал.

В пятницу Мюллер завершил свое расследование и передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера. Кроме того, он проинформировал юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах спецпрокурора.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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