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Адвокаты Трампа начали второй день доводов против импичмента

28 января, 02:33

По мнению экспертов, этот день будет для защиты более трудным, чем первый

/ Фото: Getty Images

Команда адвокатов президента США Дональда Трампа приступила ко второму дню предоставления доводов в защиту президента на процессе по импичменту, сообщает в понедельник издание The Hill.

По мнению экспертов, этот день будет для защиты более трудным, чем первый, из-за статьи газеты The New York Times, посвященной неопубликованной книге экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. В ней Болтон, по данным газеты, рассказывает, что Трамп заявлял о нежелании выделять помощь Украине до тех пор, пока Киев не согласиться участвовать в расследовании, связанном с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

"Я думаю, что книга Болтона и информация о Трампе и Украине сегодня в значительной мере усложнит положение защиты", – заявил профессор права в университете Ричмонда Карл Тобиас.

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Адвокаты Трампа начали представлять позицию защиты на процессе по импичменту в сенате в субботу. Источники The Hill полагают, что они сформулируют не все доводы в понедельник, и закончат только во вторник.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в неопубликованной книге воспоминаний Болтона подтверждается, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена.

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В издании отметили, что Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также направил ее копию в Белый дом для предварительного просмотра.

Как сообщалось, 25 января в Сенате США продолжился судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.

Ранее свои доводы против президента представиласторона обвинения – представители Демократической партии.

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