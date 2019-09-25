Афера по-американски: две женщины выманили почти миллион долларов

В США две 25-летних жительницы Калифорнии придумали хитрую схему: они звонили жертвам и назывались работниками Налоговой службы, а потом вынуждали под угрозой ареста покупать в супермаркетах подарочные карты и передавать им.

Карты, которых собралось на 900 тысяч долларов, обменивали на технику: видеокамеры, планшеты и умные часы. Мошенниц раскрыли, когда одна из жертв позвонила в полицию.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили мошенников, присваивавших деньги онкобольных людей.

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Напомним, в Украине активизировались разного рода аферисты, в том числе и те, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки.

Также сообщалось, что мошенник в Полтаве обманул туристов на миллион гривен. Больше смотрите в сюжете:

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