Агрессия против дипломатичности: эксперт объяснил, почему Трамп уволил Тиллерсона

Увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона президентом США Дональдом Трампом было вызвано разницей в стилях работы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

"Рекс Тиллерсон более осторожный, спокойный. Дональд Трамп – более импульсивный. И другая причина – это то, что у них по ряду различных вопросов очень разные взгляды: скажем, на то, как Америка должна проводить свою политику", – говорит эксперт по международной политике.

"По Ирану Тиллерсон выступает за последовательность, сохранение нынешнего соглашения. Трамп – более агрессивен в этом плане. Так же по КНДР: Тиллерсон был более осторожен и говорил о дипломатическом решении, Трамп был более фривольным в своих высказываниях. То есть, этого увольнения ждали давно, с осени 2017 года. В принципе, ничего нового. Вообще, странно, что с этим увольнением настолько затянулось", – отметил Белесков.

Комментируя вопрос, почему на пост нового госсекретаря назначают директора ЦРУ Майка Помпео, а не Ника Хейли, которого называли еще одним претендентом на пост госсекретаря вместо Тиллерсона, Белесков заметил, что у президента США и главы разведуправления "очень хорошие личные отношения".

"Они очень часто контактируют в связи со спецификой работы Помпео, который почти ежедневно вместе с руководителем разведки Дэном Коутсом представлял Трампу и обсуждал с ним ежедневные брифинги о состоянии дел в мире. У них по многим вопросам (Иран, КНДР) очень похожие взгляды. Я бы не привязывался к нему, как к руководителю ЦРУ, а как к отдельной личности, которая за время работы в администрации Трампа успела создать соответствующее реноме и хорошие персональные отношения", – подчеркнул эксперт.

Говоря о том, как приход Помпео на пост главы Госдепа может повлиять на отношения между Россией и США, Белесков, выразил мнение, что "совсем никак".

"Политика будет та, которая определена на сегодняшний день – усиление присутствия в Европе, продолжение санкций, предоставление военной помощи Украине. Я не ожидаю какого-то радикального решения. В принципе, то, чего Украина ожидала от США, уже произошло. То есть, одобрение передачи Украине противотанковых комплексов Javelin со стороны Госдепартамента. Каких-то шагов ни по усилению (давления – Ред.) на РФ, ни по ослаблению я бы не ожидал. Курс был определен еще администрацией Обамы, и кроме летального вооружения он не меняется".

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" директор компании BertaCommunications Тарас Березовец рассказал, что стало "последней каплей" для Трампа.

Также напомним, увольнение Тиллерсона ударило по курсу доллара, а рыночные аналитики заговорили о "хаосе в Белом доме".