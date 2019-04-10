Акционер Boeing подал в суд США иск против компании по обвинению в сокрытии проблем с безопасностью

Инвесторы понесли большие убытки из-за отказов некоторых стран от заказов самолетов этой модели

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Акционер Boeing подал в суд США иск против компании по обвинению в сокрытии проблем с безопасностью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg 2019-04-10T23:57:15+03:00 США Инвесторы понесли большие убытки из-за отказов некоторых стран от заказов самолетов этой модели

Акционер американской корпорации Boeing Ричард Сикс подал в суд США коллективный иск против компании по обвинению в сокрытии проблем с безопасностью самолетов модели 737 MAX. Об этом в среду сообщила газета "Вашингтон пост".

В документе, поданном в суд во вторник, Сикс утверждает, что производитель "фактически поставил доход компании выше безопасности", отмечает издание. Также в нем сообщается, что инвесторы понесли большие убытки из-за отказов некоторых стран от заказов самолетов этой модели.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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