Акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга

Годовое собрание должно состояться 30 мая

Фото: AFP

Акционеры американской компании Facebook потребовали убрать основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста главы правления. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в преддверии годового собрания акционеров.

Годовое собрание должно состояться 30 мая. По словам авторов инициативы, с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook из-за решений руководства и правления обрушилась на 40%. Кроме того, они отмечают на дискриминацию некоторых акционеров, так как им предоставляется меньше прав голоса.

Цукербергу принадлежит только 13% акций, однако доля всех его голосов составляет 51%, что позволяет ему практически единолично контролировать политику Facebook. Предложение связано с обвинениями, которые привели к падению стоимости компании – в их числе распространение на базе Facebook ложной информации и вмешательство в выборы.

Напомним, ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

Ранее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.