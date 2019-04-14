Акционеры Facebook требуют отставки Цукерберга
Годовое собрание должно состояться 30 мая
Акционеры американской компании Facebook потребовали убрать основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста главы правления. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в преддверии годового собрания акционеров.
Годовое собрание должно состояться 30 мая. По словам авторов инициативы, с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook из-за решений руководства и правления обрушилась на 40%. Кроме того, они отмечают на дискриминацию некоторых акционеров, так как им предоставляется меньше прав голоса.
Цукербергу принадлежит только 13% акций, однако доля всех его голосов составляет 51%, что позволяет ему практически единолично контролировать политику Facebook. Предложение связано с обвинениями, которые привели к падению стоимости компании – в их числе распространение на базе Facebook ложной информации и вмешательство в выборы.
Напомним, ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.
Ранее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.
Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.
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