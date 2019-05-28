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Акула растерзала туриста на Гавайях

28 мая, 10:21

Это первое нападение за последних четыре года


Акула убила туриста на Гавайях. Это первое нападение за последних четыре года, передает "Сегодня". 

65-летний американец в полсотни метров от берега, как вдруг его атаковала акула.

Спасатели пытались вытащить из воды калифорнийца, однако им это не удалось.

На пляжах поставили предупреждающие таблички об опасности в воде. Туристов просят не отплывать далеко от берега. 

Как мы писали ранее, в водах Красного моря длиннокрылая акула напала на аквалангиста. 

Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание The Mirror. Инцидент произошел в июне 2018 года, но ролик был размещен только сейчас. Австриец Александр Краенкл подплыл к спущенному с судна канату, чтобы подняться на борт. В этот момент к нему приблизилась акула и укусила за правую ногу. Краенкл поднялся на поверхность и сообщил о ранении. Спустя пару часов на помощь прибыл медик с ближайшего судна. Он обработал австрийцу раны и наложил около 50 швов. 

Также в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  

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Тег нападение, атака, турист, акула

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