Алабама стала 21-м штатом, признавшим Голодомор

Вчера, 20:08

Губернатор штата Кей Айви признал Голодомор трагедией украинского народа, жертвами которой стали 10 млн человек – мужчин, женщин и детей

Фото: AFP
Фото: AFP

Голодомор является геноцидом украинского народа со стороны коммунистических властей и руководившего СССР Йосифа Сталина, говорится в новой декларации, подписанной губернатором американского штата Алабама Кея Айви.

О том, что Алабама присоединилась к остальным американским штатам, которые признали Голодомор, сообщили 27 ноября в посольстве Украины в США.

"Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21-м американским штатом, который официально присоединился к чествованию памяти жертв этой трагедии", – заявили в дипмиссии.

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В подписанном Айви документе Голодомор называется трагедией украинского народа, жертвами которой стали 10 млн человек – мужчин, женщин и детей.

Поэтому, чтобы случившееся никогда не было забыто и не повторилось, 24 ноября было объявлено в Алабаме Днем памяти Голодомора в Украине.

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Напомним, что в День память жертв Голодомора в России заявили о "попытках представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа".

В свою очередь, представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что современная Россия пытается уничтожить Украину, как это в свое время делал Сталин.

Также мы писали, что в ноябре 2018 года в штате Северная Дакота пройдет месяц памяти жертв Голодомора. Соответствующий указ был подписан губернатором штата Дугом Бургумом.
США, голодомор, геноцид, Алабама
Источник:

"Сегодня"

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