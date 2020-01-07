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Америка перебросила бомбардировщики поближе к Ирану – СМИ

7 января, 13:06

Обострение в отношениях Вашингтона с Ираном обрело новый оборот

Стратегический бомбардировщик Б-52

Стратегический бомбардировщик Б-52 / Фото: Flickr

На фоне последнего обострения в отношениях с Ираном, которое привело к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, США передислоцировали свои бомбардировщики поближе к этой стране.

Ссылаясь на источники в Министерстве обороны США, телеканал CNN сообщил о переброске шести стратегических бомбардировщиков Б-52.

Пентагон приказал переместить их с авиабазы "Барксдейл" в штате Луизиана на подконтрольный Великобритании остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Выбор был сделан именно на этой базе, поскольку Диего-Гарсия находится за пределами досягаемости иранских ракет.

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В то же время, данные действия не следует расценивать как приказ о проведении военных операций, поскольку, по словам источника в Пентагоне, США и раньше размещали бомбардировщики и другие самолеты как напоминание своего военного присутствия.

Официально эту информацию в Министерстве обороны США не комментируют.

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Тем временем, The Wall Street Journal напоминает, что в 2019 году группа Б-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командир сил специального назначения Ирана "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани. Почему это всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

На фоне усилившихся угроз со стороны Тегерана США начали переброску из Северной Каролины в Кувейт более четырех тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.

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Иран бомбардировщик армия США Б-52

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