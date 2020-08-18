"Америка погрузится в левый фашизм": Трамп пугает сторонников жизнью при Байдене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей речи на предвыборном митинге в Миннесоте в понедельник, пытаясь изобразить предстоящие выборы как выбор между стабильностью и хаосом, заявил, что страна погрузится в "левый фашизм", если в ноябре победит его соперник от демократов экс-вице-президент Джо Байден. Об этом сообщает StarTribune.

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Издание отмечает, что на своих встречах с избирателями в Миннеаполисе и Миннесоте Трамп неоднократно вспоминал недавние беспорядки в этих городах, выступая против демократов Миннесоты и попыток реформировать полицию.

Байден же, как выразился Трамп, "не знает, что, черт возьми, происходит".

"Джо Байден – марионетка левых экстремистов, которые пытаются стереть наши границы, ликвидировать нашу полицию, внушить нашим детям идеологическую обработку, очернить наших героев", – заявил он.

Издание отмечает, что насмешливый тон Трампа понравился сторонникам, которых, впрочем, как полагают, из-за коронавируса собралось всего несколько сотен.

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Напомним, Трамп также в одной из своих речей назвал президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана "шахматистами мирового класса", и экс-вице-президент США Джо Байден, по его словам, не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах.

Кстати, на одной из пресс-конференций охрана попросила Трампа удалиться с трибуны:

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