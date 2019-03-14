Американцам рекомендовали покинуть Венесуэлу после отзыва дипломатов
В случае неприятностей граждане США останутся в Венесуэле без консульской поддержки
Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам покинуть Венесуэлу из-за отсутствия в стране американских дипломатов. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.
В случае неприятностей граждане США останутся в Венесуэле без консульской поддержки.
В понедельник вечером Помпео проинформировал о том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле в течение текущей недели.
А во вторник, 12 марта, правительство Мадуро дало американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
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