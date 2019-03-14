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Американцам рекомендовали покинуть Венесуэлу после отзыва дипломатов

Вчера, 23:37

В случае неприятностей граждане США останутся в Венесуэле без консульской поддержки

Фото: Pixabay
Американцам рекомендовали покинуть Венесуэлу после отзыва дипломатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ac9/365/5c8ac93651402.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ac9/365/5c8ac93651402.jpg США В случае неприятностей граждане США останутся в Венесуэле без консульской поддержки

Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам покинуть Венесуэлу из-за отсутствия в стране американских дипломатов. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

В случае неприятностей граждане США останутся в Венесуэле без консульской поддержки.

В понедельник вечером Помпео проинформировал о том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле в течение текущей недели.

А во вторник, 12 марта, правительство Мадуро дало американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. 

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

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Тег Венесуэла, США, Вашингтон, персонал, Мадуро, посольства

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