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Американцам запретили "лечиться" от коронавируса отбеливателем

19 апреля, 16:55

Станислав Кожемякин

Членам секты во Флориде предложили принимать по несколько капель яда для борьбы с вирусом

Американский суд запретил продажу в стране промышленного отбеливателя Master Mineral Solution из-за использования его как "лекарства" от коронавируса.

Как сообщает Newsweek, соответствующее решение федеральный суд в Майами принял по ходатайству Министерства юстиции после отравления членов христианской секты Genesis II Church of Health & Healing на юго-западе штата Флорида.

По данным издания, представители церкви советовали своим взрослым прихожанам принимать по шесть капель средства на стакан воды каждые два часа.

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"Это должно уничтожить этот гриппоподобный вирус, присутствие которого в этом мире многих пугает", – говорится на сайте организации.

По этому поводу в Министерстве юстиции США сообщили, что Master Mineral Solution – это жидкость, которая состоит из хлорита натрия, поваренной соли и других элементов. Чтобы сделать из нее отбеливатель (диоксид хлора), необходимо добавить "активатор", который продается отдельно, – соляную кислоту.

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Как отмечается, ходатайство Минюста является гражданским, и представителей секты пока не привлекали к уголовной ответственности.

Напомним, ранее доцент американского Университета Огайо Санджа Илич не советовал дезинфицировать отбеливателем продукты.

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Также сообщалось, что в марте в Нью-Йорке начали тестировать созданное американскими учеными лекарство от коронавируса, которое представляет собой сочетание антибиотика и средства от малярии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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отравление эпидемия Флорида коронавирус отбеливатель Майами

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