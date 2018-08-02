Американцев попросили прекратить стирать презервативы

Сегодня, 05:11

Медики посоветовали жителям США каждый раз пользоваться новыми контрацептивами

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Центр по контролю и профилактике заболеваний США обратился к американцам с просьбой прекратить повторно использовать презервативы.

Сообщение опубликовано в официальном Twitter организации. "Мы говорим об этом, потому что люди действительно это делают. Хватит стирать и использовать презервативы повторно! Пользуйтесь новыми каждый раз, когда занимаетесь сексом", — говорится в сообщении.

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В твите также была опубликована ссылка на сайт центра, где размещена вся необходимая информация о правилах использования презервативов. Так, организация напомнила, что как мужские, так и женские презервативы могут защитить от заболеваний, передающихся половым путем, а также ВИЧ и вирусов Эболы и Зика.

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Некоторые люди действительно используют средство контрацепции неоднократно: согласно нескольким исследованиям, этим занимаются от 1,4 до 3,3 процента людей. 

Напомним, родные получившего секс-игрушку вместо соски младенца отказались от него.

Также читайте, как выбрать подходящее средство контрацепции.
ВИЧ, СПИД, презервативы, презерватив
Источник:

Lenta.ru

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