Американцев попросили прекратить стирать презервативы

Центр по контролю и профилактике заболеваний США обратился к американцам с просьбой прекратить повторно использовать презервативы.

Сообщение опубликовано в официальном Twitter организации. "Мы говорим об этом, потому что люди действительно это делают. Хватит стирать и использовать презервативы повторно! Пользуйтесь новыми каждый раз, когда занимаетесь сексом", — говорится в сообщении.

В твите также была опубликована ссылка на сайт центра, где размещена вся необходимая информация о правилах использования презервативов. Так, организация напомнила, что как мужские, так и женские презервативы могут защитить от заболеваний, передающихся половым путем, а также ВИЧ и вирусов Эболы и Зика.

Некоторые люди действительно используют средство контрацепции неоднократно: согласно нескольким исследованиям, этим занимаются от 1,4 до 3,3 процента людей.

Напомним, родные получившего секс-игрушку вместо соски младенца отказались от него.

Также читайте, как выбрать подходящее средство контрацепции.