Американцу отрубили руку из-за "кепки Трампа"
Сторонник президента США атаковал клинком своих обидчиков, которые преследовали его и сбили с головы головной убор
Полиция американского Сан-Франциско арестовала 30-летнего Леора Бергланда, который в ходе конфликта практически отрубил другому американцу руку мечом.
Как сообщает Associated Press, инцидент произошел после того, как 27-летний потерпевший сбил с Бергланда кепку с лозунгом действующего президента США Дональда Трампа на выборах – "Make America great again" ("Сделаем Америку вновь великой"), который он решил сменить в следующей президентской гонке в 2020 году.
Как отмечается, перед инцидентом жертва и другой человек некоторое время преследовали задержанного. Они остановились после того, как Леор Бергланд повернулся, и они увидели у него меч, который, как утверждают очевидцы, он скрывал за подолом своего пальто.
Преступник сам нанес обидчикам удар клинком, частично отрубив руку потерпевшему, которого после произошедшего госпитализировали.
На данный момент Бергланд находится под стражей в окружной тюрьме – ему вменяют покушение на убийство, нанесение увечий, нападение при отягчающих обстоятельствах и ношение холодного оружия.
Напомним о реакции американского президента на решение сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса баллотироваться на должность президента США, назвав его "сумасшедшим".
Мы также писали о результатах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
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