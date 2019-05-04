Американцы будут следить за ситуацией с запуском ракеты КНДР – Белый дом

В Белом доме осведомлены о действиях Северной Кореи

Белый дом. Фото: Pixabay

Американские власти осведомлены о ситуации с запуском ракет малой дальности КНДР и будут следить за ней по мере необходимости. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Мы осведомлены о действиях Северной Кореи. Мы будем продолжать следить за ситуацией по мере необходимости", — отметила она.

Как сообщил ранее телеканал CNN, американские военнослужащие не зафиксировали запуска Пхеньяном ракет малой дальности. Телеканал констатирует, что южнокорейские и американские военнослужащие в настоящее время анализируют имеющиеся данные.

Ранее агентство Yonhap News со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

Ранее сообщалось, чтоКНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан охарактеризовал предыдущие испытание Северной Кореи как "испытание нового тактического управляемого оружия", которое "не было баллистической ракетой", и в результате него "не было никаких изменений в наших действиях или позициях".

ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпеодля ведения диалога с Пхеньяном.

Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, раскритиковал Помпео, обвинив его в том, что он мешает налаживанию отношений между США и КНДР. При этом представитель госдепа США заявил, что Вашингтон все еще открыт к диалогу с Северной Кореей.

"США по-прежнему готовы к тому, чтобы вступить в конструктивные переговоры с КНДР", – приводят издания слова представителя госдепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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