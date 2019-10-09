Американец отсудил у Johnson & Johnson 8 млрд долларов

26-летний Николас Мюррей винит компанию в том, что заболел гинекомастией

Фото: REUTERS/Mike Blake

Ранее американскую компанию Johnson & Johnson обязали выплатить 110 миллионов долларов американке из-за рака, а теперь организация проиграла куда более крупный иск.

Суд присяжных города Филадельфия, штат Пенсильвания, приговорил Johnson & Johnson к компенсации 8 млрд долларов 26-летнему жителю штата Мэриленд Николасу Мюррею, сообщает газета Wall Street Journal.

В детстве (в 2003-2008 годах), когда Мюррей страдал от шизофрении и биполярного расстройства, ему прописали нейролептик Risperdal, но после курса лечения у него увеличились молочные железы, и врачи диагностировали у мужчины гинекомастию.

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В своем иске Мюррей утверждает, что в Johnson & Johnson о подобном побочном эффекте, но не уведомили об этом ни докторов, ни пациентов.

Любопытно, что судебные тяжбы Николаса Мюррея с Johnson & Johnson идут уже далеко не первый год. В 2015 году суд обязал компанию выплатить мужчине 1,75 млрд долларов, но Johnson & Johnson удалось обжаловать это решение.

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В феврале 2018 года апелляционный суд Пенсильвании подтвердил изначальный вердикт, снизив при этом сумму выплаты до 680 тысяч долларов. Однако Мюррей обжаловал такое решение, и в конечном счете ему присудили компенсации в 8 млрд долларов.

Ожидается, что Johnson & Johnson так просто не сдадутся и попробуют обжаловать данный приговор снова.

Напомним, в прошлом году американский суд обязал Johnson & Johnson заплатить 4,7 млрд долларов по коллективному иску женщин, заявивших, что использование присыпки Johnsonʼs Baby Powder вызвало у них рак яичников.

Мы также сообщали об иске к другой американской компании – авиастроительному гиганту Boeing, на который подала в суд гражданка Франции Надеж Дюбуа-Сес. Ее муж которой стал одной из 157 жертв авиакатастрофой Boeing 737 MAX в Эфиопии ранее в этом году.

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