Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавируса

В больнице Сиэтла 70-летний Майкл Флор более двух месяцев лечился от коронавируса COVID-19. Теперь мужчина получил счет на 1,1 миллиона долларов за услуги клиники.

Документ, в котором больница предоставила перечень предоставляемых Флору услуг, имеет 181 страницу, пишет Seattle Times.

Так, услуги включали стоимость 42 дней пребывания в изоляционном боксе палаты интенсивной терапии, которая составила 9736 долларов в день. Кроме того, 29 дней Флор был подключен к аппарату искусственного дыхания, стоимость этого составляла 2835 долларов в день. Около четверти цены приходится на лекарства.

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Между тем, из-за того, что Флор подпадает под программу американского государственного медицинского страхования для пожилых людей Medicare, его обязательства по уплате по счету ограничатся лишь 6000 долларов франшизы.

По информации издания, остальное оплатит государство. Более того, даже эта сумма может быть покрыта за счет государства, благодаря решению Конгресса США по преодолению пандемии.

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Напомним, что всего в США выявлено более 2,1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, около 116 тысяч пациентов скончались. По этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

Однако в Белом доме уверены, что США не охватит вторая волна коронавируса.

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