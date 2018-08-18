Американец потратил 200 тысяч долларов на пластику, чтобы быть похожим на Мадонну

Житель американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потратил десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на певицу Мадонну. Об этом сообщает издание The Sun.

Адам Гуэрра (Adam Guerra) помешался на Мадонне, когда ему было 15 лет. Он непрерывно слушал ее песни, а через четыре года решил стать дрэг-королевой и начал выступать в клубе с номером, в котором имитировал певицу.

В течение следующих 14 лет Гуэрра сделал 18 пластических операций, чтобы приобрести еще большее сходство со своим кумиром. Среди прочего, он установил имплантаты в скулы, челюсть и ягодицы, а также скорректировал форму носа. Изменение внешности обошлось ему примерно в 190 тысяч долларов.

Сейчас Гуэрре 33 года. Он продолжает выступать под сценическим псевдонимом Венус Де-Лайт и считается одним из самых известных двойников Мадонны. Подражание певице приносит ему тысячи долларов в год.

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